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Игрок «Крыльев Советов» Раков рассказал, какой клуб РПЛ хотел арендовать его летом

Игрок «Крыльев Советов» Раков рассказал, какой клуб РПЛ хотел арендовать его летом
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, перешедший текущим летом в «Крылья Советов» на правах аренды, рассказал, какая команда Мир Российской Премьер-Лиги также была заинтересована в его приглашении.

«Ещё был вариант с «Пари НН». Оба варианта возникли одновременно. Однако всё обдумав и обговорив с родными и агентом, мой выбор пал на «Крылья Советов», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В двух стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил два мяча.

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