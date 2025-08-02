Игрок «Крыльев Советов» Раков рассказал, какой клуб РПЛ хотел арендовать его летом

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, перешедший текущим летом в «Крылья Советов» на правах аренды, рассказал, какая команда Мир Российской Премьер-Лиги также была заинтересована в его приглашении.

«Ещё был вариант с «Пари НН». Оба варианта возникли одновременно. Однако всё обдумав и обговорив с родными и агентом, мой выбор пал на «Крылья Советов», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В двух стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил два мяча.