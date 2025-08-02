Стали известны условия сделки по переходу нападающего Руиса в ЦСКА

Московский ЦСКА договорился с колумбийским клубом «Мильонариос» об аренде 24-летнего крайнего нападающего Даниэля Руиса, рассчитанной на год. Об этом сообщает журналист Мариано Ольсен на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сделка предусматривает обязательство выкупа красно-синими 80% прав на футболиста при условии достижения им определённых целей.

Подчёркивается, что в ближайшие часы Руис отправится в Россию для прохождения медицинского обследования.

Руис перешёл в «Мильонариос» из «Форталезы» в январе 2021 года на правах аренды, а зимой 2022 года — на постоянной основе. За этот период нападающий принял участие в 196 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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