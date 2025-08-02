Раков рассказал о визите губернатора Самарской области Федорищева в раздевалку «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился деталями разговора губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с командой после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Губернатор заходил к нам после двух матчей — очень доволен игрой команды и атмосферой в целом. Говорит, чтобы и дальше продолжали так и радовали не только своих родных или его, но и самарских болельщиков. Будем продолжать так же стараться.

— Лично тебе что-то говорил как одному из главных творцов сегодняшних успехов?

— Лично мне — нет. Просто поздравил с голом и победой, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В двух стартовых турах РПЛ Вадим Раков отметился двумя забитыми мячами. Гол в ворота «Пари НН» на 90+1-й минуте оказался победным.