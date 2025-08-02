Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раков рассказал о визите губернатора Самарской области Федорищева в раздевалку «Крыльев»

Раков рассказал о визите губернатора Самарской области Федорищева в раздевалку «Крыльев»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился деталями разговора губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с командой после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

— Губернатор заходил к нам после двух матчей — очень доволен игрой команды и атмосферой в целом. Говорит, чтобы и дальше продолжали так и радовали не только своих родных или его, но и самарских болельщиков. Будем продолжать так же стараться.

— Лично тебе что-то говорил как одному из главных творцов сегодняшних успехов?
— Лично мне — нет. Просто поздравил с голом и победой, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В двух стартовых турах РПЛ Вадим Раков отметился двумя забитыми мячами. Гол в ворота «Пари НН» на 90+1-й минуте оказался победным.

Материалы по теме
«Мы ещё покажем, что такое связка Раков-Батраков». Талант «Локо» вошёл в историю «Крыльев»
Эксклюзив
«Мы ещё покажем, что такое связка Раков-Батраков». Талант «Локо» вошёл в историю «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android