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Александр Тарханов: ЦСКА не уступает «Зениту» по уровню футболистов

Александр Тарханов: ЦСКА не уступает «Зениту» по уровню футболистов
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом» (3 августа).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В предстоящем матче будет сложно и ЦСКА, и «Зениту». Я считаю, что это две равные команды. Думаю, армейцы не отдадут просто так матч — «Зениту» нужно будет приложить максимум усилий для победы, как и ЦСКА. Мы должны увидеть атакующую игру, потому что обе команды проповедуют именно такой футбол. Стоимость футболистов — это одно, а уровень игроков — совсем другое. Думаю, по уровню игроков ЦСКА не уступает «Зениту», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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