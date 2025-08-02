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Александр Тарханов считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Динамо»

Александр Тарханов считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Динамо»
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 2 августа. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Плохо, что «Краснодар» на старте сезона проиграл три раза. Думаю, в матче с «Динамо» будет сверхнастрой, чтобы одержать победу. Но и динамовцы имеют некоторые проблемы в игре, поэтому нас будет ждать матч, где никто никому не уступит. При этом считаю «Краснодар» фаворитом в этой встрече, потому что «быки» играют дома», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» уступил в Суперкубке России — 2025 московскому ЦСКА (0:1), проиграл «Локомотиву» (1:2) во 2-м туре РПЛ и «Крыльям Советов» (1:2) — в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» в стартовом туре чемпионата поделило очки с «Балтикой» (1:1).

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