Александр Тарханов считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Динамо»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 2 августа. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Плохо, что «Краснодар» на старте сезона проиграл три раза. Думаю, в матче с «Динамо» будет сверхнастрой, чтобы одержать победу. Но и динамовцы имеют некоторые проблемы в игре, поэтому нас будет ждать матч, где никто никому не уступит. При этом считаю «Краснодар» фаворитом в этой встрече, потому что «быки» играют дома», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» уступил в Суперкубке России — 2025 московскому ЦСКА (0:1), проиграл «Локомотиву» (1:2) во 2-м туре РПЛ и «Крыльям Советов» (1:2) — в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» в стартовом туре чемпионата поделило очки с «Балтикой» (1:1).