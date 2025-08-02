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Тренер «Интер Майами» высказался о слухах, связанных с продлением контракта Месси

Тренер «Интер Майами» высказался о слухах, связанных с продлением контракта Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал информацию, что «фламинго» могут продлить контракт с 38-летним нападающим Лионелем Месси.

«Что касается Лео, мы все надеемся, что он продлит свой контракт. Это решение будет приниматься им и клубом — они обсуждают это в частном порядке. Когда настанет время и стороны придут к соглашению, они объявят об этом. Я тоже видел эти слухи, но могу сказать только одно: мы все надеемся, что он останется с нами», — приводит слова Маскерано Goal.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 28 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

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