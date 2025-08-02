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«Пари НН» в 3-й раз в сезоне сыграет домашний матч на чужом стадионе, все на разных аренах

«Пари НН» в 3-й раз в сезоне сыграет домашний матч на чужом стадионе, все на разных аренах
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«Пари НН» в третий раз в сезоне проведёт домашний матч на чужом стадионе.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что «Пари НН» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Екатеринбурге. Домашний матч 1-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» «Пари НН» провёл в Казани, домашняя игра 3-го тура чемпионата с «Локомотивом» состоится на «Ахмат Арене» в Грозном. На арене «Пари НН» сейчас проводят ремонтные работы.

При этом «Пари НН» проиграл оба матча на старте сезона, уступив«Краснодару» — 0:3 и «Динамо» Мх — 0:1.

В таблице РПЛ нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского занимает 15-е место без набранных очков.

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