Мбаппе встал на защиту Хакими на допросе по делу об изнасиловании — L’Equipe

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе давал показания в 2023 году в качестве свидетеля по делу защитника французского гранда Ашрафа Хакими, обвинённого в изнасиловании. Об этом сообщает L’Equipe.

«Мы часто обсуждаем эту тему и относимся к ней очень осторожно. Во-первых, мы не дикари. Во-вторых, были готовы к возникновению подобных ситуаций с самого начала нашей карьеры.

Хакими с уважением относится к женщинам. Я никогда не видел, чтобы он вёл себя вызывающе, даже когда Ашраф был пьян. Также я никогда не слышал от друзей, чтобы Хакими вёл себя неподобающим образом или переходил черту», — приводит слова Мбаппе с допроса L’Equipe.

Ранее адвокат Хакими подтвердил, что прокуратура требует суд предъявить его клиенту обвинительное заключение по делу об изнасиловании от 2023 года. В случае признания вины Хакими грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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