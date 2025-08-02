Футболист «Локомотива» Топинка подписал четырёхлетний контракт с «Сочи»

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Станислав Топинка продолжит карьеру в «Сочи», сообщается на сайте черноморского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года. Железнодорожники будут иметь опцию обратного выкупа игрока.

Топинка — воспитанник «Чертаново». В 2023 году он стал игроком московского «Локомотива», в составе основной команды красно-зелёных он принял участие в одном матче РПЛ с «Акроном» в мае 2025 года. В составе молодёжной команды «Локомотива» полузащитник стал чемпионом Молодёжной футбольной лиги сезона-2023/2024.

За юношеские сборные России различных возрастов Топинка провёл 29 матчей и забил пять голов.