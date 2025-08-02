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«Лейпциг» презентовал третий комплект формы на сезон-2025/2026

«Лейпциг» презентовал третий комплект формы на сезон-2025/2026
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Футбольный клуб «Лейпциг» на официальном сайте показал, как будет выглядеть третий комплект формы команды на сезон-2025/2026.

Фото: Пресс-служба ФК «Лейпциг»

Фото: Пресс-служба ФК «Лейпциг»

Фото: Пресс-служба ФК «Лейпциг»

«Благодаря своему яркому дизайну футболка отражает то, как «Лейпциг» хочет играть в новом сезоне – смело, динамично и атакующе. Она также символизирует связь «Лейпцига» с остальным миром: часть официальной фотосессии прошла в самом сердце Сан-Паулу во время тура по Бразилии в конце мая. Дебют новой формы на поле состоится в матче с «Аталантой» в день открытия сезона.

Форма, созданная для города, который всегда смотрит в будущее. Третий комплект вдохновлён современной архитектурой Лейпцига и отражает дух технологических инноваций и городского творчества, присущий городу. Графические элементы символизируют прогресс, энергию и наше чёткое видение будущего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена на мужскую или женскую футболку составляет € 95, детская футболка стоит € 75.

В минувшем сезоне «Лейпциг» занял седьмое место в таблице чемпионата Германии.

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