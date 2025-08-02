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Тарханов — о Жедсоне: европейские клубы сейчас платят по € 100 млн за хороших футболистов

Тарханов — о Жедсоне: европейские клубы сейчас платят по € 100 млн за хороших футболистов
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал трансфер португальца Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в московский «Спартак».

«Надо смотреть, что собой будет представлять Жедсон Фернандеш. Пока это только имя и большие потраченные финансы. Но и европейские клубы сейчас платят по € 100 млн за хороших футболистов — цены на всех растут. Если у «Спартака» есть деньги, зачем их считать? Я не люблю этого делать. Если есть деньги, почему не покупать?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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