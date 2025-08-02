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Игрок «Крыльев Советов» Раков: мы ещё покажем, что такое Раков — Батраков

Игрок «Крыльев Советов» Раков: мы ещё покажем, что такое Раков — Батраков
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, арендованный «Крыльями Советов» на сезон-2025/2026, высказался о прогрессе футболиста железнодорожников Алексея Батракова, а также порассуждал о своей связке с полузащитником.

— Тебе не обидно, что «Локомотив» доверяет Батракову больше, чем тебе?
— Нет, не обидно. Батрак — очень умный футболист. Ему дали шанс — он им воспользовался, раскрылся и стал одним из лидеров «Локомотива». У меня это не получилось сразу. Надеюсь, вернусь в «Локомотив» позже, и мы ещё покажем, что такое Раков — Батраков (улыбается), — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «Локомотива». На счету полузащитника 14 голов и семь результативных передач в 29 встречах Мир Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне у хавбека три мяча в трёх стартовых матчах. Раков забил дважды в двух играх за «Крылья».

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