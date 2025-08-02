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Экс-вратарь «Локомотива» Гильерме назвал самый памятный матч в карьере

Экс-вратарь «Локомотива» Гильерме назвал самый памятный матч в карьере
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Бывший вратарь и капитан «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, какой матч считает самым памятным в своей карьере.

«Для меня самым памятным в карьере является матч с «Зенитом» за «Локомотив», когда мы стали чемпионами России. Это было незабываемо. Что касается прощального матча, то точно неизвестно, обсуждаем с клубом этот вопрос. Нужно решить несколько деталей, думаю, что это будет классно для болельщиков», — приводит слова Гильерме ТАСС.

Напомним, железнодорожники обыграли «Зенит» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2017/2018 со счётом 1:0 и досрочно стали чемпионами страны.

Россия - Премьер-Лига . 29-й тур
05 мая 2018, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Эдер – 87'    

Гильерме выступал в составе «Локомотива» с 2007 по 2024 год. За этот период он принял участие в 387 матчах во всех турнирах, в 143 из которых отыграл «на ноль».

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