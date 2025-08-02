Экс-вратарь «Локомотива» Гильерме назвал самый памятный матч в карьере

Бывший вратарь и капитан «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, какой матч считает самым памятным в своей карьере.

«Для меня самым памятным в карьере является матч с «Зенитом» за «Локомотив», когда мы стали чемпионами России. Это было незабываемо. Что касается прощального матча, то точно неизвестно, обсуждаем с клубом этот вопрос. Нужно решить несколько деталей, думаю, что это будет классно для болельщиков», — приводит слова Гильерме ТАСС.

Напомним, железнодорожники обыграли «Зенит» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2017/2018 со счётом 1:0 и досрочно стали чемпионами страны.

Гильерме выступал в составе «Локомотива» с 2007 по 2024 год. За этот период он принял участие в 387 матчах во всех турнирах, в 143 из которых отыграл «на ноль».

«Золотая» эра «Локомотива»: