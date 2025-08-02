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Тренер «Акрона» Тедеев высказался о грядущем матче со «Спартаком» в РПЛ

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о грядущем матче со «Спартаком» в РПЛ
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится в воскресенье, 3 августа. Также специалист высказался об отношении нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы к этой встрече.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается индивидуальных способностей Дзюбы, не думаю, что Артём разделяет игры на важные и неважные. Он всегда отдаёт себя на 100%. Уверен, что в игре со «Спартаком» будет то же самое. Самое главное, нам всем подойти к этому матчу хорошо физически.

Понимаю, что предстоит тяжёлый матч с сильным соперником и надо к нему готовиться соответствующим образом. Понимаем и знаем способности игроков «Спартака», но для нас важно в этой ситуации оставаться самими собой и думать только о победе», — сказал Тедеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск. После двух туров Российской Премьер-Лиги команда Тедеева набрала четыре очка и занимает второе место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.

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