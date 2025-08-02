Раков рассказал, какую задачу на сезон поставило руководство «Крыльев» перед командой

Новичок «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился планами команды на сезон-2025/2026, а также назвал результат, который устроит руководство самарского клуба.

— Как по мне, у нас сейчас очень качественные и сильные футболисты. Хотелось бы закончить сезон в шестёрке, а там посмотрим — всё может быть.

— Руководством была поставлена конкретная задача?

— Попадание в топ-8, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков перебрался в «Крылья Советов» из московского «Локомотива» на правах годичной аренды перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги форвард отметился двумя забитыми мячами.