Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави Симонс не тренируется с «Лейпцигом» в связи с его переходом в «Челси» — Романо

Хави Симонс не тренируется с «Лейпцигом» в связи с его переходом в «Челси» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс не тренировался с командой в пятницу, 1 августа. Также ожидается, что 22-летний футболист будет отсутствовать в составе «быков» на товарищеский матч с «Аталантой», который состоится сегодня, 2 августа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, это связано с решением нидерландского хавбека перейти в «Челси». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Фабрицио Романо рассказал о ходе переговоров между «Челси» и «РБ Лейпциг» по Хави Симонсу

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android