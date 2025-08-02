Хави Симонс не тренируется с «Лейпцигом» в связи с его переходом в «Челси» — Романо

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс не тренировался с командой в пятницу, 1 августа. Также ожидается, что 22-летний футболист будет отсутствовать в составе «быков» на товарищеский матч с «Аталантой», который состоится сегодня, 2 августа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, это связано с решением нидерландского хавбека перейти в «Челси». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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