Три клуба получат выплаты после перехода Роши в «Аль-Джазиру» за € 6 млн — Касагранде

Бразильские «Фламенго», «Гремио» и «Вотупорангуенсе» получат денежные средства в качестве солидарных выплат в результате готовящегося трансфера защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» за € 6 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бюджет «Фламенго» пополнится на € 27,6 тыс., «Гремио» — на € 15,6 тыс., а «Вотупорангуенсе» — на € 10,2 тыс.

Роша является воспитанником «Фламенго». В 2016 году защитник начал профессиональную карьеру в «Деспортиве» и «Вотупорангуенсе».

В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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