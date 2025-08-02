Терёхин: перед Карпиным стоит задача попасть в тройку и взять Кубок. Это же не «Ростов»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о целях бело-голубых на сезон после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб встретится с «Краснодаром». Матч пройдёт сегодня, 2 августа. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Динамо» подписало футболиста у «Атлетико Минейро» за большие деньги, ещё пришёл Зайнутдинов, который работал с Карпиным, а также Ваня Сергеев уже забил три мяча. Но у команды нет других нападающих. Пять-семь туров покажут, на что в этом сезоне будет претендовать «Динамо». Скорее всего, перед Карпиным стоит задача попасть в тройку и взять Кубок России. Это же не «Ростов», там не было задач», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. Ранее специалист возглавлял «Ростов». В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали четыре очка. В летнее трансферное окно к команде присоединились полузащитник Рубенс из «Атлетико Минейро» и защитник Бактиёр Зайнутдинов из «Бешикташа».