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Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
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Терёхин: перед Карпиным стоит задача попасть в тройку и взять Кубок. Это же не «Ростов»

Терёхин: перед Карпиным стоит задача попасть в тройку и взять Кубок. Это же не «Ростов»
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о целях бело-голубых на сезон после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб встретится с «Краснодаром». Матч пройдёт сегодня, 2 августа. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» подписало футболиста у «Атлетико Минейро» за большие деньги, ещё пришёл Зайнутдинов, который работал с Карпиным, а также Ваня Сергеев уже забил три мяча. Но у команды нет других нападающих. Пять-семь туров покажут, на что в этом сезоне будет претендовать «Динамо». Скорее всего, перед Карпиным стоит задача попасть в тройку и взять Кубок России. Это же не «Ростов», там не было задач», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. Ранее специалист возглавлял «Ростов». В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали четыре очка. В летнее трансферное окно к команде присоединились полузащитник Рубенс из «Атлетико Минейро» и защитник Бактиёр Зайнутдинов из «Бешикташа».

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