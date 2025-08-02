Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: отсутствие Роши будет сказываться на ЦСКА на протяжении сезона

Мостовой: отсутствие Роши будет сказываться на ЦСКА на протяжении сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что уход защитника Виллиана Роши повлияет на игру ЦСКА. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист перейдёт в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Что касается трансферных новостей в ЦСКА, всегда будет две стороны: верх или вниз. Роша — очень серьёзный защитник, которого будет не хватать ЦСКА на протяжении всего сезона. Понятно, что незаменимых футболистов нет, но Рошу можно заменить на один -два матча. Но сезон состоит из 40 матчей! Попробуй замени! Отсутствие Роши будет сказываться на ЦСКА. В любом случае у армейцев будут усиления — трансферное окно открыто до сентября. Вместо ушедших кто-то приходит или выстреливает, как Кисляк. Кто его знал ещё год назад?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Чанов: уход Роши из ЦСКА — потеря, но мы не знаем видение нового главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android