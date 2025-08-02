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«Мы ничего не решаем». Кубарси — о возможном лишении тер Штегена капитанской повязки

«Мы ничего не решаем». Кубарси — о возможном лишении тер Штегена капитанской повязки
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси отреагировал на информацию о возможном лишении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки.

«Мы ничего не решаем. Сейчас Марк — часть команды. Он наш капитан и тот, кто направляет нас, он наша главная опора. Он с нами, мы очень рады, и надеемся, что так и останется.

Вижу ли я себя капитаном команды в будущем? В молодёжном футболе я носил капитанскую повязку. Но мне нужно улучшить свои коммуникативные навыки, чтобы стать лидером», — приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.

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