Вадим Раков рассказал, в чём заключается феномен Алексея Батракова

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, арендованный «Крыльями Советов» на сезон-2025/2026, назвал сильные стороны полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Повторюсь, что очень умный футболист. Из сильных сторон у него открывания между линиями и проникающие передачи. Батрак может отдать передачу, которая перевернёт игру. У него хороший удар и реализация. За счёт всего этого он сейчас топ», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «Локомотива». На счету полузащитника 14 голов и семь результативных передач в 29 встречах Мир Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне у хавбека три мяча в трёх стартовых матчах.