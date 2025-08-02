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Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Полузащитник «Баварии» Павлович получил перелом глазницы на тренировке и перенёс операцию

Полузащитник «Баварии» Павлович получил перелом глазницы на тренировке и перенёс операцию
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Полузащитник «Баварии» Александар Павлович выбыл из строя из-за травмы, полученной на тренировке, сообщается на сайте клуба.

«Александар Павлович временно не сможет играть за «Баварию». 21-летний полузащитник получил перелом глазницы во время тренировки в пятницу. Павлович уже успешно прооперирован», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Павлович сыграл в 33 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В субботу, 2 августа, «Бавария» проведёт товарищеский матч с французским «Лионом».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре Бундеслиги 22 августа «Бавария» под руководством Венсана Компани примет «Лейпциг».

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