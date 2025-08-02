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Мостовой: кто-то говорит, что ЦСКА играет на багаже Николича. Так он сам был в клубе год!

Мостовой: кто-то говорит, что ЦСКА играет на багаже Николича. Так он сам был в клубе год!
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА (3 августа). Также Мостовой высказался о влиянии экс-тренера армейцев Марко Николича на нынешний ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. Питерцы обидно потеряли очки в Казани. Такому клубу непозволительно так делать, но «Зенит» позволяет. Это синдром ещё прошлого чемпионата, когда команда упускала победы и умудрялась проигрывать.

Ещё месяц назад никто не знал, как Челестини выглядит. А сейчас ЦСКА выиграл Суперкубок России и одержал ещё несколько побед. Кто-то может сказать, что это багаж Николича. Так Николич сам был год в ЦСКА! Какой багаж?! В том же «Спартаке» до сих пор ищут багаж Абаскаля. Он уже проигрывает даже в Мексике», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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