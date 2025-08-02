«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего «ПСЖ» — Le Parisien

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за 26-летним форвардом «ПСЖ» Рандалем Коло Муани. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, французский футболист вернулся в Париж с целью возобновить тренировки с «ПСЖ», однако маловероятно, что он останется в клубе.

В минувшем январе Коло Муани перешёл в «Ювентус» на правах аренды. За этот период форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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