Вадим Раков предположил, что нужно «Локомотиву», чтобы бороться за топ-3 в РПЛ

Форвард «Локомотива» Вадим Раков, арендованный «Крыльями Советов» на сезон-2025/2026, ответил на вопрос, что необходимо железнодорожникам, чтобы претендовать на медали в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Больше хладнокровия. У «Локомотива» молодая команда — может быть, некоторые переживают. Нужно просто успокоиться и делать то, что умеют. Все молодые ребята с хорошей техникой, голова есть. Если ментально будут готовы, топ-3 «Локомотив» точно ждёт, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После двух туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-зелёные — единственный клуб чемпионата, которому удалось одержать две победы и набрать максимум очков в двух стартовых встречах.