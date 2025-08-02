«Спартак» хочет арендовать защитника «Галатасарая» с правом выкупа за € 7 млн — Алтунтерим

Московский «Спартак» рассчитывает арендовать центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсту за € 1 млн с возможностью выкупа 26-летнего футболиста за € 7 млн. Об этом сообщает журналист Осман Алтунтерим на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий гранд настаивает, чтобы опция приобретения Куэсты имела обязательный характер. Подчёркивается, что сам футболист заинтересован в переезде в Москву. Вероятно, конкретные шаги по этой сделке будут предприняты в начале грядущей недели.

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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Как появился «Спартак»: