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Нападающий «Крыльев Советов» Раков: хочу играть в чемпионате Англии

Нападающий «Крыльев Советов» Раков: хочу играть в чемпионате Англии
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, перешедший текущим летом в «Крылья Советов» на правах аренды, заявил о желании перебраться в английскую Премьер-лигу.

— В каком европейском чемпионате хочешь играть?
— В английском. Вижу очень много нарезок оттуда с голами, как люди играют там. Мне всё это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Там много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется. Хотел бы попробовать себя в этом, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В двух стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил два мяча.

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