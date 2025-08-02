«Спартак» готов платить Джику € 2 млн, «Фенербахче» просит за защитника € 6 млн — Sabah

«Спартак» связался с «Фенербахче» по поводу трансфера 30-летнего центрального защитника Александера Джику. Турецкий клуб готов отпустить футболиста. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, жёлто-тёмно-синие оценивает игрока в € 6 млн. На текущий момент между сторонами идёт переговорный процесс. Подчёркивается, что красно-белые готовы удовлетворить требование Джику о заработной плате в € 2 млн в год.

Джику выступает в составе «Фенербахче» с октября 2023 года. За этот период защитник принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

Как появился «Спартак»: