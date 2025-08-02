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Агент защитника «Марселя» Балерди отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к игроку

Агент защитника «Марселя» Балерди отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к игроку
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы центрального защитника и капитана «Марселя» Леонардо Балерди, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Спартака».

«Возможен ли сейчас переход защитника Балерди в «Спартак»? Это абсолютно невозможно», – приводит слова Кипершмида Metaratings.

Балерди выступает в составе «Марселя» с лета 2020 года. За этот период защитник принял участие в 164 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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