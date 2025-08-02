Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Тоттенхэма» отреагировал на уход Сон Хын Мина из клуба

Главный тренер «Тоттенхэма» отреагировал на уход Сон Хын Мина из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался об уходе южнокорейского нападающего Сон Хын Мина из клуба. Сегодня, 2 августа, Сон Хын Мин объявил об уходе из лондонского клуба, за который выступал на протяжении последних 10 лет.

«Лично я был бы рад поработать с этим фантастическим человеком и игроком. Он настоящая легенда «Тоттенхэма» во всех отношениях, один из величайших игроков Премьер-лиги. Найти идеальный момент всегда непросто, но завершить этап на хорошей ноте немного проще», — приводит слова Франка The Spurs Express.

В составе «шпор» 33-летний Сон Хын Мин провёл 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма». В составе команды он выиграл один трофей — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.

Материалы по теме
Статистика Сон Хын Мина в «Тоттенхэме», срок контракта, трансферная стоимость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android