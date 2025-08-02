Главный тренер «Тоттенхэма» отреагировал на уход Сон Хын Мина из клуба

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался об уходе южнокорейского нападающего Сон Хын Мина из клуба. Сегодня, 2 августа, Сон Хын Мин объявил об уходе из лондонского клуба, за который выступал на протяжении последних 10 лет.

«Лично я был бы рад поработать с этим фантастическим человеком и игроком. Он настоящая легенда «Тоттенхэма» во всех отношениях, один из величайших игроков Премьер-лиги. Найти идеальный момент всегда непросто, но завершить этап на хорошей ноте немного проще», — приводит слова Франка The Spurs Express.

В составе «шпор» 33-летний Сон Хын Мин провёл 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма». В составе команды он выиграл один трофей — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.