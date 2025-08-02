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Шикунов: как бы трансфер Жедсона не разрушил внутреннюю атмосферу «Спартака»

Шикунов: как бы трансфер Жедсона не разрушил внутреннюю атмосферу «Спартака»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о переходе португальского полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в московский клуб. В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока.

«Жедсон Фернандеш — топовый футболист. За такие деньги других не бывает. Другой вопрос, как он вольётся и как его трансфер повлияет на остальных футболистов. У него большая зарплата, он будет получать больше Барко. Как бы это не разрушило внутреннюю атмосферу, хотя там нет стабильности. У нас был пример Гарсии, после покупки которого у «Спартака» был лёгкий развал.

Клуб решил подписать Жедсона, этого бы не делали без Станковича. Но мы понимаем, что нужно укомплектовывать защиту — через это прошли весной. Но почему-то не идёт усиление защиты, хотя это самая слабая линия в «Спартаке». Атака и середина выстроены, но пока не выстроишь защиту, впереди ничего не будет получаться», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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