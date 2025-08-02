Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен клуб, в котором, скорее всего, продолжит карьеру Миралем Пьянич

Стал известен клуб, в котором, скорее всего, продолжит карьеру Миралем Пьянич
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб МЛС «Сент-Луис Сити» близок к подписанию контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем на правах свободного агента, сообщил журналист Том Бугер на странице в соцсети Х.

По данным Бугера, «Сент-Луис» подпишет двухлетний контракт с 35-летним Пьяничем, используя TAM (Targeted Allocation Money), чтобы уложиться в бюджет. В следующем сезоне планируется, что зарплата боснийца вырастет и его переведут в статус DP (Designated Player).

«Сент-Луис» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции МЛС текущего сезона.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в статусе свободного агента в сентябре прошлого года. В сезоне-2024/2025 на счету экс-футболиста «Ювентуса» и «Барселоны» 25 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. Летом 2025 года Пьянич покинул ЦСКА после истечения срока действия контракта.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игорь Дивеев: трансфер мечты в ЦСКА? Возвращение Пьянича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android