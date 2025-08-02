Стал известен клуб, в котором, скорее всего, продолжит карьеру Миралем Пьянич

Клуб МЛС «Сент-Луис Сити» близок к подписанию контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем на правах свободного агента, сообщил журналист Том Бугер на странице в соцсети Х.

По данным Бугера, «Сент-Луис» подпишет двухлетний контракт с 35-летним Пьяничем, используя TAM (Targeted Allocation Money), чтобы уложиться в бюджет. В следующем сезоне планируется, что зарплата боснийца вырастет и его переведут в статус DP (Designated Player).

«Сент-Луис» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции МЛС текущего сезона.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в статусе свободного агента в сентябре прошлого года. В сезоне-2024/2025 на счету экс-футболиста «Ювентуса» и «Барселоны» 25 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. Летом 2025 года Пьянич покинул ЦСКА после истечения срока действия контракта.