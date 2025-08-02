Олег Терёхин: в «Динамо» идёт перестройка — нет яркой игры

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Краснодаром» в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 2 августа. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Краснодар» будет сверхмотивирован на «Динамо». Интересно посмотреть, как себя покажут динамовцы на выезде. Думаю, чуть-чуть фаворитами будут «быки», ведь есть фактор своего поля. «Динамо» может одержать победу за счёт дисциплины, самоотдачи и порядка в обороне. Но в команде идёт перестройка — нет яркой игры», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед стартом сезона-2025/2026 «Динамо» возглавил российский тренер Валерий Карпин. В первых двух турах РПЛ бело-голубые набрали четыре очка. В летнее трансферное окно к команде присоединились полузащитник Рубенс из «Атлетико Минейро» и защитник Бактиёр Зайнутдинов из «Бешикташа».