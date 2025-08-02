«Ньюкасл» предложил € 75+5 млн «Лейпцигу» за переход Шешко — Орнштейн

«Ньюкасл» сделал предложение «Лейпцигу» о трансфере 22-летнего форварда Беньямина Шешко. «Сороки» готовы заплатить € 75 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, эта сумма близка к запрашиваемой немецким клубом. Подчёркивается, что конкуренцию «сорокам» может составить «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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