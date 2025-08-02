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Пари НН – Локомотив: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 20:30 мск

«Пари НН» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.

Во втором туре чемпионата России «Пари НН» в гостях уступил самарским «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотив» в выездном матче победил «Краснодар» (2:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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