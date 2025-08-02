Александр Шикунов: «Крылья Советов» приятно удивляют на старте сезона

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился мнением о начале нынешнего сезона для самарского клуба. После двух туров Мир Российской Премьер-Лиги «Крыльев Советов» набрали четыре очка и на текущий момент занимают пятое место.

«Крылья Советов» приятно удивляют на старте сезона. В первом матче было тяжеловато, во второй игре вытянули на последних минутах. Раков — умница! Уже по игре самарцы великолепно себя показали в Кубке с «Краснодаром». Если команда усилит пару позиций, всё будет нормально», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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