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«Тяжело терять таких футболистов». Круговой — об уходе Пьянича из ЦСКА

«Тяжело терять таких футболистов». Круговой — об уходе Пьянича из ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе из клуба боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Экс-хавбек «Ювентуса» и «Барселоны» покинул столичный клуб текущим летом в статусе свободного агента.

«Конечно, расстроился, что Пьянич ушёл из ЦСКА. Тяжело терять таких опытных футболистов. Но это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Будем двигаться дальше. Теперь без Миралема», — приводит слова Кругового Legalbet.

Миралем Пьянич выступал за ЦСКА с сентября 2024 года. Полузащитник провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Ранее другой защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что для него возвращение боснийца стало бы «трансфером мечты».

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