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Вахания ответил, готов ли он вернуться в «Зенит», воспитанником которого является

Вахания ответил, готов ли он вернуться в «Зенит», воспитанником которого является
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Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания ответил, готов ли он вернуться в «Зенит», если предоставится подобная возможность. 24-летний футболист является воспитанником санкт-петербургского клуба.

«Надо понимать, в состоянии ли я принести пользу петербуржцам. Не вижу смысла фантазировать. У меня нет обид на родной клуб за то, что не получил шанса в основе. На тот момент просто не был готов. В «Зените» требуется давать результат здесь и сейчас. Понятно, что молодому парню тяжело прийти в 18 лет и с ходу начать демонстрировать ту игру, которую хотят видеть тренеры. В любом случае будешь совершать ошибки. А в Петербурге не могут дожидаться, когда воспитанник выйдет на определённый уровень», — приводит слова Вахании «RT на русском».

С 2020 года защитник начал выступать в составе «Зенита-2». Летом 2023 года Вахания стал футболистом «Ростова». За донской клуб он провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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