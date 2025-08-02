«Урал» — «Родина»: онлайн-трансляция матча 3-го тура Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Pari Первой лиги, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов (Ярославль). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров Первой лиги «Урал» под руководством Мирослава Ромащенко набрал шесть очков и идёт вторым в турнирной таблице. Московская команда, которую возглавляет Зоран Желькович, набрала одно очко и занимает 13-е место.

Во 2-м туре первенства «Урал» дома обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 3:2, «Родина» на домашнем поле уступила костромскому «Спартаку» — 1:3.