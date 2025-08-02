«Краснодар» может оказать давление на «Интернасьонал» из-за долга по Вандерсону — Калиэль

У «Краснодара» и «Фламенго» вызвало беспокойство обстоятельство, что «Интернасьонал» приобрёл полузащитника Алана Родригеса, несмотря на наличие задолженности перед ними. Об этом сообщает журналист Калиэль на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «быки» и красно-чёрные могут оказать давление на «Интернасьонал» через Международную федерацию футбола (ФИФА). Подчёркивается, что клуб из Порту-Алегри имеет задолженность перед «Краснодаром» за переход нападающего Вандерсона, который состоялся зимой 2023 года.

По данным портала Transfermarkt, «Интернасьонал» заплатил € 4,3 млн за переход Родригеса из «Аргентинос Хуниорс». По информации этого же ресурса, клуб из Порту-Алегри приобрёл Вандерсона у «быков» за € 4,5 млн.

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