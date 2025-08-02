Виталий Лысцов охарактеризовал новичка «Спартака» Жедсона, с которым играл в «Бенфике»

Защитник ярославского «Шинника» Виталий Лысцов высказался о переходе в «Спартак» португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Россиянин был одноклубником новичка красно-белых в период выступления в португальской «Бенфике».

«Жедсон уже в «Бенфике Б» считался талантливым футболистом. Другое дело, что за мои пять лет в команде я неталантливых там не встречал. По Жедсону сразу было видно: очень качественный игрок. Бывают опорники-разрушители, умелые только в отборе. А у него было много сильных качеств: не только разрушал, но и начинал атаки, подключался. Хорошо чувствовал ритм игры. Техническая оснащённость позволяла ему разбираться с висящими на спине соперниками. Жедсон с виду худенький, сухой, но на равных боролся с габаритными противниками. Крепко стоял на ногах.

Неудивительно, что он сразу стал давать хорошие результаты. Уже скоро его стали подтягивать к первой команде «Бенфики». В общем, качественный игрок. Думаю, что он вольётся в наш российский футбол и достаточно хорошо себя проявит. За объём работы я вообще не переживаю. В «Спартаке» он будет выигрывать много единоборств и начинать атаки. Я думаю, эти качества у него были, есть и останутся даже в нашей лиге. Если не расслабится в России, очень хорошо себя проявит», — сказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Жедсон Фернандеш перешёл в «Спартак» из «Бешикташа». Ранее стамбульцы отчитались, что сумма трансфера Жедсона в московский клуб составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между командами в качестве возможных бонусов.