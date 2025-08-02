Лысцов: не удивлён трансфером Жедсона. Многие хотят приехать в Россию — мало кто решается

Бывший защитник «Бенфики Б» Виталий Лысцов поделился мнением о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак». Лысцов и Фернандеш вместе играли в составе «Бенфики Б».

«Честно, не удивлён трансфером Жедсона в «Спартак». Со мной в Португалии много кто общался по поводу РПЛ. Все знают, что в России зарплаты намного выше, чем в Португалии. И на кого-то финансовый фактор влияет. Много кто хочет приехать к нам в Россию, но мало кто осмеливается сделать такие шаги. Не помню, чтобы кто-то мне сказал: «Я бы не поехал». Наоборот, всегда говорили: «Я бы поехал, попробовал». Многие слышали о красоте Москвы. Я им отвечал: «Стоит только приехать — не захотите уезжать», — сказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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