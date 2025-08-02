Гандри: чувствуем ответственность за всю Чечню, играя за «Ахмат»

Защитник «Ахмата» и сборной Туниса Надер Гандри поделился мнением о Чечне, а также рассказал об отношении к футболу в регионе.

«Безусловно, мы чувствуем ответственность за всю Чечню, когда играем за «Ахмат». Это регион, в котором очень любят спорт и особенно футбол. Мы постоянно говорим об этом на тренировках. Поэтому в каждом матче мы стараемся добиться наилучших результатов ради фанатов и всего региона.

Многие люди думают, что Чечня — это очень специфичный регион. Но на самом деле это не так. Все чеченцы — очень добрые и хорошие люди. В целом Чеченская Республика — это одно из красивейших мест, что я видел в своей жизни. Уверен, все, кто приедет в Чечню впервые, очень проникнутся этим местом. Всем там понравится», — приводит слова Гандри Legalbet.

Надер Гандри выступает за «Ахмат» с февраля 2024 года. В клуб из столицы Чечни 30-летний защитник перебрался из «Аджмана» из ОАЭ. Всего на его счету четыре гола в 44 матчах за грозненцев во всех турнирах.