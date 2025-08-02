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Вахания рассказал, что больше всего не нравится Карпину в действиях футболистов

Вахания рассказал, что больше всего не нравится Карпину в действиях футболистов
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Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания ответил, предъявлял ли ему претензии бывший главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин. Также футболист раскрыл, что больше всего не нравится 56-летнему тренеру в действиях игроков.

«Ещё как. Могу раскрыть, чего в действиях подопечных Валерий Георгиевич не переносит больше всего. Отсутствия самоотдачи и желания. Одно дело, если не всё получается с мячом, другое — когда не добегаешь. Вот тут он сдерживаться не станет. В таких эпизодах прилетает. Хотя меня конкретно за это никогда не ругал. Но бывал недоволен невыполнением установки. Вроде бы встречаешь мяч немного не в той зоне, а он сразу всё видит и начинает ругаться. Но не стоит думать, что Карпин — тиран. Он всегда оставался с нами на одной волне», — приводит слова Вахании «RT на русском».

Карпин занимал должность главного тренера «Ростова» с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год. Нынешним летом российский специалист возглавил московское «Динамо».

Вахания выступает за донской клуб с лета 2023 года. Он провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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