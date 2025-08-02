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«Ювентус» не смог обыграть клуб Серии B в товарищеском матче

«Ювентус» не смог обыграть клуб Серии B в товарищеском матче
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Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной» из Серии В в товарищеском матче. Встреча в Турине завершилась со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 августа 2025, суббота. 12:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 2
Реджана
Реджо-Эмилия, Италия
0:1 Гирма – 22'     1:1 Консейсау – 23'     2:1 Влахович – 47'     2:2 Гондо – 72'    

В составе «Ювентуса» отличились Шику Консейсау (23-я минута) и Душан Влахович (47). У «Реджаны» голы в активе Натана Гирмы (22) и Седрика Гондо (77).

В следующем матче 10 августа команда Игора Тудора сыграет с дортмундской «Боруссией».

В минувшем сезоне Серии А «Ювентус» занял четвёртое место в таблице, набрав 70 очков в 38 турах, клуб сыграет в Лиге чемпионов. В 1-м туре нового сезона чемпионата Италии «Ювентус» встретится на домашнем стадионе с «Пармой», матч состоится 24 августа.

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