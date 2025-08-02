«Ювентус» не смог обыграть клуб Серии B в товарищеском матче

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной» из Серии В в товарищеском матче. Встреча в Турине завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ювентуса» отличились Шику Консейсау (23-я минута) и Душан Влахович (47). У «Реджаны» голы в активе Натана Гирмы (22) и Седрика Гондо (77).

В следующем матче 10 августа команда Игора Тудора сыграет с дортмундской «Боруссией».

В минувшем сезоне Серии А «Ювентус» занял четвёртое место в таблице, набрав 70 очков в 38 турах, клуб сыграет в Лиге чемпионов. В 1-м туре нового сезона чемпионата Италии «Ювентус» встретится на домашнем стадионе с «Пармой», матч состоится 24 августа.