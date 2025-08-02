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«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью 6-летнего сына вратаря «Баварии» Ульрайха

«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью 6-летнего сына вратаря «Баварии» Ульрайха
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Мадридский «Реал» на странице в соцсети Х выразил соболезнования в связи со смертью шестилетнего сына вратаря мюнхенской «Баварии» Свена Ульрайха. В пятницу голкипер сообщил, что его сын умер несколько недель назад после продолжительной болезни.

«Реал» Мадрид, президент и совет директоров клуба выражают соболезнования игроку «Баварии» Свену Ульрайху в связи со смертью его сына, а также выражают соболезнования его семье и близким. Упокой его душу», — говорится в сообщении.

Ульрайху 36 лет, он выступает за «Баварию» с 2021 года, а также играл за клуб из Мюнхена с 2015-го по 2020-й. Он девятикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов.

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