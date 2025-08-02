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Шикунов — о «Ростове»: даже «Барселона» и «Реал» пошатнулись бы, потеряв трёх лидеров

Шикунов — о «Ростове»: даже «Барселона» и «Реал» пошатнулись бы, потеряв трёх лидеров
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о проблемах «Ростова» на старте сезона-2025/2026. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги жёлто-синие потерпели два поражения, а также проиграли «Спартаку» (0:2) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» великолепно отыграл 1-й тур с «Зенитом» и с «Динамо» была равная игра, а в Кубке «поплыл». Но и состав там был совершенно другой, было много молодёжи. Поэтому матч со «Спартаком» — не показатель. Настоящий «Ростов» увидим сегодня в игре с «Крыльями Советов».

«Ростов» за три месяца потерял центральную ось: ушли Осипенко, Глебов и Комличенко. Даже «Барселона» и «Реал» пошатнулись бы, потеряв трёх лидеров. Это костяк и хребет команды, а также футболисты занимали важные позиции: центральный защитник, многофункциональный опорник и нападающий», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В летнее трансферное окно «Ростов» покинул основной центральный защитник Максим Осипенко, который перебрался в «Динамо». Форвард сборной России Николай Комличенко перешёл из «Ростова» в московский «Локомотив». Полузащитник Данил Глебов стал игроком «Динамо» в феврале 2025 года.

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