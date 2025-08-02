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«Ман Сити» может побороться с «Астон Виллой» за игрока турецкого гранда — Caught Offside

«Ман Сити» может побороться с «Астон Виллой» за игрока турецкого гранда — Caught Offside
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«Астон Вилла» готова начать переговоры о потенциальной сделке по трансферу полузащитника «Галатасарая» Габриэля Сара. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 26-летний футболист может уйти из турецкого гранда за € 40 млн. Однако бирмингемский клуб оценивает Сара в € 20 млн. Подчёркивается, что за бразильским игроком также следит «Манчестер Сити», однако наиболее активный интерес проявляет именно «Астон Вилла».

С 2022 по 2024 год полузащитник выступал в Англии в составе «Норвича». Действующее трудовое соглашение Сара с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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