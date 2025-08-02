«МЮ» может заплатить € 90 млн за Шешко, «Ньюкасл» признаёт проигрыш конкуренции — MEN

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о подписании контракта с 22-летним нападающим «Лейпцига» Беньямином Шешко. Сумма потенциального перехода футболиста может составить £ 79 млн (€ 90 млн). Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «Ньюкасл», также претендовавший на словенца, смирился с тем, что форвард усилит состав «красных дьяволов». «Сороки» рассматривали Шешко в качестве замены для нападающего Александера Исака.

Подчёркивается, что в «Манчестер Юнайтед» уверены, что клуб сможет профинансировать сделку по приобретению Шешко.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: