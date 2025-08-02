Агент Гогуа сообщил, что защитник не продолжит карьеру в России

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что его клиент продолжит карьеру за пределами России. Последними клубами ивуарийца были «Шинник» и «Химки».

«Седрик окажется не в России, а в другом месте. У меня много футболистов, сейчас занимается другим. Но с Гогуа мы решим вопрос», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Седрик Гогуа покинул «Шинник» летом текущего года, проведя в клубе менее пяти месяцев. В минувшем сезоне на счету защитника пять матчей за ярославский клуб в Лиге Pari, где он отметился голом и результативной передачей.