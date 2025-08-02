Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гогуа сообщил, что защитник не продолжит карьеру в России

Агент Гогуа сообщил, что защитник не продолжит карьеру в России
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что его клиент продолжит карьеру за пределами России. Последними клубами ивуарийца были «Шинник» и «Химки».

«Седрик окажется не в России, а в другом месте. У меня много футболистов, сейчас занимается другим. Но с Гогуа мы решим вопрос», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Седрик Гогуа покинул «Шинник» летом текущего года, проведя в клубе менее пяти месяцев. В минувшем сезоне на счету защитника пять матчей за ярославский клуб в Лиге Pari, где он отметился голом и результативной передачей.

Материалы по теме
Внезапный лидер-новичок, везение Комбарова и заявка на гол сезона. Главное в Первой лиге
Внезапный лидер-новичок, везение Комбарова и заявка на гол сезона. Главное в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android